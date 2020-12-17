В подмосковных пещерах Сьяны пропала группа из 10 туристов
17 декабря 2020, 21:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в четверг, 17 декабря, стало известно, что в подмосковных пещерах Сьяны пропала группа, состоящая из 10 туристов. Согласно последней информации, люди не выходят на связь уже около двух часов.
Осведомленный источник в экстренных службах сообщил в рамках разговора с журналистами, что туристическая группа вошла в пещеры Сьяны, расположенные в городском округе Домодедово, сегодня около 11 утра. К настоящему моменту люди не вышли на связь.
Известно, что пропавшие занимались спортивным ориентированием в пещерах. Восьмерым членам группы от 9 до 12 лет. Спасатели приступили к поискам.
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