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Аргументы Недели Происшествия 13+

В подмосковных пещерах Сьяны пропала группа из 10 туристов

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В подмосковных пещерах Сьяны пропала группа из 10 туристов
пещера, pixabay.com

Вечером в четверг, 17 декабря, стало известно, что в подмосковных пещерах Сьяны пропала группа, состоящая из 10 туристов. Согласно последней информации, люди не выходят на связь уже около двух часов.

Осведомленный источник в экстренных службах сообщил в рамках разговора с журналистами, что туристическая группа вошла в пещеры Сьяны, расположенные в городском округе Домодедово, сегодня около 11 утра. К настоящему моменту люди не вышли на связь.

Известно, что пропавшие занимались спортивным ориентированием в пещерах. Восьмерым членам группы от 9 до 12 лет. Спасатели приступили к поискам.

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