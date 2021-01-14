Во Франции вводят комендантский час для всей страны
14 января 2021, 21:29[ «Аргументы Недели» ]
Власти Франции ужесточили коронавирусные ограничения по всей стране. Об этом в своем телевизионном обращении заявил сегодня премьер-министр республики Жан Кастекс. По его словам, COVID-19 стремительно распространяется.
В настоящее время во всех французских департаментах уровень заболеваемости от 50 и выше на 100 тысяч жителей. Правительство Франции приняло решение ввести на всей территории страны с 16 января комендантский час с 18.00 до 6.00. Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с понедельника будут обязаны пройти недельный карантин.
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