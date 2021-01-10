Власти Франции не рассматривают введение самоизоляции в третий раз
10 января 2021, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Французские власти рассматривают различные варианты борьбы с распространением коронавируса на территории страны, однако введение самоизоляции в третий раз пока не рассматривается.
Министр здравоохранения страны Оливье Веран отметил, что меры, которые серьезно замедляют и осложняют общественную жизнь во Франции: культурные и спортивные заведения закрыты, введен комендантский час, уже приняты. Дополнительные меры будут приниматься в том случае, когда станет понятно, что распространение вируса приняло форму очередной волны.
Он также отметил, что в Британии, Германии, Шотландии и Нидерландах ситуация хуже, чем во Франции.
Ранее сообщалось, что Франция справилась со второй волной коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.