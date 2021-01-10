Власти Франции не рассматривают введение самоизоляции в третий раз

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10 января 2021, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Париж. Фото: pixabay.com

Французские власти рассматривают различные варианты борьбы с распространением коронавируса на территории страны, однако введение самоизоляции в третий раз пока не рассматривается.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран отметил, что меры, которые серьезно замедляют и осложняют общественную жизнь во Франции: культурные и спортивные заведения закрыты, введен комендантский час, уже приняты. Дополнительные меры будут приниматься в том случае, когда станет понятно, что распространение вируса приняло форму очередной волны.

Он также отметил, что в Британии, Германии, Шотландии и Нидерландах ситуация хуже, чем во Франции.

Ранее сообщалось, что Франция справилась со второй волной коронавируса.