Франция справилась со второй волной коронавируса

Во Франции накануне заразились коронавирусом чуть больше 3 тысяч человек. После рекорда второй волны с 88 тысячами заразившихся за сутки этот показатель выглядит обнадеживающим.
В понедельник во Франции заразились 3 063 человека. Это минимальный показатель с 31 августа. Тогда заразились 3 082.
В конце августа во Франции началась вторая волна. За несколько недель средний суточный показатель вырос до двух десятков тысяч. А 7 ноября французские медики зарегистрировали рекорд.
Это обострение эпидемиологической обстановки в период второй волны вывело Францию в число лидеров коронавирусной статистики. После рекорда в 88 тысяч заразившихся 7 ноября, она даже на время обогнала Россию.
После этого вторая волна поутихла. Количество новых диагнозов за сутки уменьшилось до десятков тысяч. Накануне заразились чуть больше 3 тысяч человек. Похоже Париж справился с второй волной. Ну, или успешно справляется.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
73,181,495
|
+528,435
|
1,627,492
|
51,318,554
|
1
|
США
|
16,942,980
|
+198,805
|
308,091
|
9,871,915
|
2
|
Индия
|
9,906,507
|
+21,791
|
143,746
|
9,421,832
|
3
|
Бразилия
|
6,929,409
|
+27,419
|
181,945
|
6,016,085
|
4
|
Россия
|
2,681,256
|
+26,689
|
47,391
|
2,124,797
|
5
|
Франция
|
2,379,915
|
+3,063
|
58,282
|
177,647