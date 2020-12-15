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Франция справилась со второй волной коронавируса

, 12:31 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Франция справилась со второй волной коронавируса
Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Во Франции накануне заразились коронавирусом чуть больше 3 тысяч человек. После рекорда второй волны с 88 тысячами заразившихся за сутки этот показатель выглядит обнадеживающим.

В понедельник во Франции заразились 3 063 человека. Это минимальный показатель с 31 августа. Тогда заразились 3 082.

В конце августа во Франции началась вторая волна. За несколько недель средний суточный показатель вырос до двух десятков тысяч. А 7 ноября французские медики зарегистрировали рекорд.

Это обострение эпидемиологической обстановки в период второй волны вывело Францию в число лидеров коронавирусной статистики. После рекорда в 88 тысяч заразившихся 7 ноября, она даже на время обогнала Россию.

После этого вторая волна поутихла. Количество новых диагнозов за сутки уменьшилось до десятков тысяч. Накануне заразились чуть больше 3 тысяч человек. Похоже Париж справился с второй волной. Ну, или успешно справляется.

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