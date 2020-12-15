Франция справилась со второй волной коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

15 декабря 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Во Франции накануне заразились коронавирусом чуть больше 3 тысяч человек. После рекорда второй волны с 88 тысячами заразившихся за сутки этот показатель выглядит обнадеживающим.

В понедельник во Франции заразились 3 063 человека. Это минимальный показатель с 31 августа. Тогда заразились 3 082.

В конце августа во Франции началась вторая волна. За несколько недель средний суточный показатель вырос до двух десятков тысяч. А 7 ноября французские медики зарегистрировали рекорд.

Это обострение эпидемиологической обстановки в период второй волны вывело Францию в число лидеров коронавирусной статистики. После рекорда в 88 тысяч заразившихся 7 ноября, она даже на время обогнала Россию.

После этого вторая волна поутихла. Количество новых диагнозов за сутки уменьшилось до десятков тысяч. Накануне заразились чуть больше 3 тысяч человек. Похоже Париж справился с второй волной. Ну, или успешно справляется.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 73,181,495 +528,435 1,627,492 51,318,554 1 США 16,942,980 +198,805 308,091 9,871,915 2 Индия 9,906,507 +21,791 143,746 9,421,832 3 Бразилия 6,929,409 +27,419 181,945 6,016,085 4 Россия 2,681,256 +26,689 47,391 2,124,797 5 Франция 2,379,915 +3,063 58,282 177,647