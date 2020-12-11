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Власти Франции приняли решение о введении комендантского часа с 15 декабря

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Власти Франции приняли решение о введении комендантского часа с 15 декабря
Фото: pixabay.com

Во Франции с 15 декабря объявлен комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 20:00 до 6:00, в том числе в новогоднюю ночь. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Французам разрешат перемещения по стране, за исключением ночного времени, когда будет действовать комендантский час. Кроме того, он предложил сохранить удаленку «везде, где это возможно». Все бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.

Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели — как минимум до 7 января.

Ранее сообщалось, что во Франции причиной каждой четвертой смерти становится COVID-19.

ДВа

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