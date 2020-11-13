Во Франции причиной каждой четвертой смерти становится COVID-19

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13 ноября 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в настоящее время причиной каждой четвертой смерти в стране являются осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

По его словам, вторая волна пандемии во Франции является необычайно сильной и приближается к пику. Премьер сообщил, что «вторая волна коронавируса затронула все возрастные категории». «Число инфицированных продолжает увеличиваться», - подчеркнул он.

«За последние два месяца в стране после заражения коронавирусом умерли 10 тыс. человек, - рассказал французский премьер. - В последние недели мы каждый день теряем от 400 до 500 человек».

Жан Кастекс сообщил, что власти намерены защищать население от пандемии коронавируса и планируют экономически поддерживать предприятия, ставшие жертвами режима карантина.

«Очевидно, что мы продолжим оказывать массовую экономическую поддержку всем предприятиям, которые были вынуждены закрыться», - заявил премьер-министр.

По его словам, власти могут смягчить 1 декабря введенные ранее ограничения в случае, если эпидемиологическая ситуация во Франции в ближайшее время улучшится. Жан Кастекс отметил, что «магазины могут быть открыты только при усиленном санитарном контроле». Он подчеркнул, что снятие ограничений «не может пока касаться других заведений, открытых для общественности, например, баров, ресторанов и спортивных залов».

Премьер-министр Франции сообщил, что из-за режима карантина «экономическая активность страны в ноябре может упасть на 12%». При этом он отметил, что «это в три раза меньше, чем отмечалось весной».