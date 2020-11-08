Во Франции за сутки заразились коронавирусом больше 80 тысяч человек

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8 ноября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Франция установила коронавирусный рекорд. Накануне там заразились больше 80 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки коронавирусом во Франции заразились 86 852 человека. Такого никого не было за всю истории эпидемии в стране. Теперь во Франции заразившихся насчитывается 1 748 705 человек.

Во всем мире заразившихся 50 369 300 человек, умерших 1 257 937, вылечившихся 35 616 191. За сутки на планете заразились 598 153 человека.

Францию поглотила вторая волна коронавируса. Ситуация пока только усугубляется. Если завтра будет такой же показатель, то Франция обгонит Россию в общей коронавирусной статистике.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 50,369,300 +598,153 1,257,937 35,616,191 1 США 10,185,012 +124,390 243,269 6,442,094 2 Индия 8,507,754 +46,318 126,162 7,868,968 3 Бразилия 5,653,561 +21,056 162,286 5,064,344 4 Россия 1,774,334 +20,498 30,537 1,324,419 5 Франция 1,748,705 +86,852 40,169 127,938