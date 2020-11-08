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Во Франции за сутки заразились коронавирусом больше 80 тысяч человек

, 15:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Во Франции за сутки заразились коронавирусом больше 80 тысяч человек
Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Франция установила коронавирусный рекорд. Накануне там заразились больше 80 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За сутки коронавирусом во Франции заразились 86 852 человека. Такого никого не было за всю истории эпидемии в стране. Теперь во Франции заразившихся насчитывается 1 748 705 человек.

Во всем мире заразившихся 50 369 300 человек, умерших 1 257 937, вылечившихся 35 616 191. За сутки на планете заразились 598 153 человека.

Францию поглотила вторая волна коронавируса. Ситуация пока только усугубляется. Если завтра будет такой же показатель, то Франция обгонит Россию в общей коронавирусной статистике.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

50,369,300

+598,153

1,257,937

35,616,191

1

США

10,185,012

+124,390

243,269

6,442,094

2

Индия

8,507,754

+46,318

126,162

7,868,968

3

Бразилия

5,653,561

+21,056

162,286

5,064,344

4

Россия

1,774,334

+20,498

30,537

1,324,419

5

Франция

1,748,705

+86,852

40,169

127,938

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