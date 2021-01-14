В ФРГ идет проверка сообщений о смерти 10 человек после вакцинации от коронавируса

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14 января 2021, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина, фото: pixabay.com

Эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) проверяю информацию о смерти десяти человек вскоре после вакцинации о коронавируса.

Специалисты полагают, что люди умерли по причине их основных заболеваний. Их смерть, вероятно, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации в государстве, которая началась в ФРГ 26 декабря. На сегодняшний день ее прошли примерно 842,4 тыс. жителей. Большая часть из них являются постояльцами домов престарелых .

В Норвегии 23 человека, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, скончались.

Ранее Евгений Камкин рассказал про сертификат о вакцинации.