В ФРГ идет проверка сообщений о смерти 10 человек после вакцинации от коронавируса
14 января 2021, 20:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) проверяю информацию о смерти десяти человек вскоре после вакцинации о коронавируса.
Специалисты полагают, что люди умерли по причине их основных заболеваний. Их смерть, вероятно, случайно совпала со сроками кампании по вакцинации в государстве, которая началась в ФРГ 26 декабря. На сегодняшний день ее прошли примерно 842,4 тыс. жителей. Большая часть из них являются постояльцами домов престарелых .
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