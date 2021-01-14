Евгений Камкин рассказал про сертификат о вакцинации
14 января 2021, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Минздрав России допускает, что сертификат о вакцинации против COVID-19, который россияне могут получить в личном кабинете на портале госуслуг, будет обеспечивать некоторые послабления.
Об этом заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин на Гайдаровском форуме. Сертификат станет документом, "определяющим право на перемещение, посещение различных мероприятий".
18 января стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать жителям, привившимся от коронавируса вакциной "Спутник V", специальные бейджи, дающие право не носить медицинские маски. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал эту идею.
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