Онищенко оценил идею давать бейджи сделавшим вакцинацию от коронавируса

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14 января 2021, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН, РИА "Новости"

Геннадий Онищенко, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать жителям, привившимся от коронавируса вакциной "Спутник V", специальные бейджи, которые дадут право не носить медицинские маски.

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал эту идею. Он считает, что даже если бейджи не будут подделывать, от них мало толку. В мировой практике уже есть международные сертификаты о прививках, при этом и после вакцинации нужно продолжать носить маску. "Мы же после прививки не измеряем, какой у человека иммунитет, сколько у него антител и так далее", - отметил специалист. "Это трата денег, а эпидемическая эффективность неочевидна", - считает Онищенко.