Великобританию заблокировали уже четыре десятка стран

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22 декабря 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: NHK

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Япония вошла в список более, чем четырех десятков стран, которые закрыли сообщения с Великобританией. Там нашли новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно опасен.

Официальный Токио закрывает рейсы из Великобритании. Японское правительство объявило о временной приостановке рейсов из этой страны. Запрет вступает в силу после 24 декабря. Это уже послезавтра.

«Если японец или резидент Японии совершит краткосрочную деловую поездку в Великобританию в течение семи дней, ему будет разрешено вернуться домой», — объясняют японские СМИ: «Но они должны будут пройти 14-дневный карантин. Правило соблюдения изоляции действует уже сейчас».

В Великобритании найден новый штамм коронавируса. Он уже найден в ряде других стран. По всей планеты правительства государств начали закрывать сообщения с Великобританией. В списке стран, закрывших британские поездки, уже более сорока стран. Япония стала одной из них.