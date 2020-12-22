Великобританию заблокировали уже четыре десятка стран
22 декабря 2020, 19:18[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: NHK
Япония вошла в список более, чем четырех десятков стран, которые закрыли сообщения с Великобританией. Там нашли новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно опасен.
Официальный Токио закрывает рейсы из Великобритании. Японское правительство объявило о временной приостановке рейсов из этой страны. Запрет вступает в силу после 24 декабря. Это уже послезавтра.
«Если японец или резидент Японии совершит краткосрочную деловую поездку в Великобританию в течение семи дней, ему будет разрешено вернуться домой», — объясняют японские СМИ: «Но они должны будут пройти 14-дневный карантин. Правило соблюдения изоляции действует уже сейчас».
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