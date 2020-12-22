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Великобритания обогнала Турцию по коронавирусу

, 16:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Великобритания обогнала Турцию по коронавирусу
фото: pixabay.com

Великобритания снова занимает шестое место в коронавирусной статистике. Накануне там заразились коронавирусом больше трех десятков тысяч человек. В стране выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно заразен и живуч.

Накануне в Великобритании 33 364 человека заразились коронавирусом. Это высокий показатель. Больше за вчерашние сутки заразились только в Соединенных Штатах.

В Великобритании выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно живуч и быстро инфицирует людей. Другие государства начали закрывать сообщения с этой страной.

После обнаружившейся мутации вируса Великобритания уже обогнала Турцию. Некоторое время назад расклад в коронавирусной таблице был иной.

В целом, по последним данным заразившихся коронавирусом на планете уже 77 816 416 человек. Умерли 1 711 479, вылечились 54 705 319 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

77,816,416

+534,672

1,711,479

54,705,319

1

США

18,473,716

+200,109

326,772

10,802,496

2

Индия

10,075,422

+19,174

146,145

9,636,487

3

Бразилия

7,264,221

+25,621

187,322

6,286,980

4

Россия

2,906,503

+28,776

51,912

2,319,520

5

Франция

2,479,151

+5,797

60,900

184,464

6

Великобритания

2,073,511

+33,364

67,616

N/A

7

Турция

2,043,704

+19,103

18,351

1,834,705

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