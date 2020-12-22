Великобритания обогнала Турцию по коронавирусу

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22 декабря 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Великобритания снова занимает шестое место в коронавирусной статистике. Накануне там заразились коронавирусом больше трех десятков тысяч человек. В стране выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно заразен и живуч.



Накануне в Великобритании 33 364 человека заразились коронавирусом. Это высокий показатель. Больше за вчерашние сутки заразились только в Соединенных Штатах.

В Великобритании выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно живуч и быстро инфицирует людей. Другие государства начали закрывать сообщения с этой страной.

После обнаружившейся мутации вируса Великобритания уже обогнала Турцию. Некоторое время назад расклад в коронавирусной таблице был иной.

В целом, по последним данным заразившихся коронавирусом на планете уже 77 816 416 человек. Умерли 1 711 479, вылечились 54 705 319 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 77,816,416 +534,672 1,711,479 54,705,319 1 США 18,473,716 +200,109 326,772 10,802,496 2 Индия 10,075,422 +19,174 146,145 9,636,487 3 Бразилия 7,264,221 +25,621 187,322 6,286,980 4 Россия 2,906,503 +28,776 51,912 2,319,520 5 Франция 2,479,151 +5,797 60,900 184,464 6 Великобритания 2,073,511 +33,364 67,616 N/A 7 Турция 2,043,704 +19,103 18,351 1,834,705