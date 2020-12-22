Великобритания обогнала Турцию по коронавирусу

Великобритания снова занимает шестое место в коронавирусной статистике. Накануне там заразились коронавирусом больше трех десятков тысяч человек. В стране выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно заразен и живуч.
Накануне в Великобритании 33 364 человека заразились коронавирусом. Это высокий показатель. Больше за вчерашние сутки заразились только в Соединенных Штатах.
В Великобритании выявлен новый штамм коронавируса. Он чрезвычайно живуч и быстро инфицирует людей. Другие государства начали закрывать сообщения с этой страной.
После обнаружившейся мутации вируса Великобритания уже обогнала Турцию. Некоторое время назад расклад в коронавирусной таблице был иной.
В целом, по последним данным заразившихся коронавирусом на планете уже 77 816 416 человек. Умерли 1 711 479, вылечились 54 705 319 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
77,816,416
|
+534,672
|
1,711,479
|
54,705,319
|
1
|
США
|
18,473,716
|
+200,109
|
326,772
|
10,802,496
|
2
|
Индия
|
10,075,422
|
+19,174
|
146,145
|
9,636,487
|
3
|
Бразилия
|
7,264,221
|
+25,621
|
187,322
|
6,286,980
|
4
|
Россия
|
2,906,503
|
+28,776
|
51,912
|
2,319,520
|
5
|
Франция
|
2,479,151
|
+5,797
|
60,900
|
184,464
|
6
|
Великобритания
|
2,073,511
|
+33,364
|
67,616
|
N/A
|
7
|
Турция
|
2,043,704
|
+19,103
|
18,351
|
1,834,705