В США заразились уже больше 9 миллионов человек

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28 октября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах уже превысило отметку в 9 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся в США теперь насчитывается 9 038 030 человек. Накануне там заразились больше 75 тысяч человек за одни сутки. После этого суточная статистика превысила столь высокий психологический предел.

Соединенные Штаты являются традиционным лидером коронавирусной статистики. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.Россия занимает четвертую строчку. Франция на пятом месте.

Скорее всего, это временный расклад. Официальный Париж уже отмечает достаточно тревожную тенденцию. На минувшей неделе Франция установила антирекорд. За одни сутки заразились больше 50 тысяч человек.

Французские власти уже заявили, что ждут еще большего обострения обстановки. По прогнозам суточный прирост новых диагнозов там может увеличиться до 100 тысяч.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 44,285,074 +459,003 1,172,136 32,467,181 1 США 9,038,030 +75,072 232,084 5,877,964 2 Индия 7,990,322 +42,965 120,054 7,259,509 3 Бразилия 5,440,903 +29,353 157,981 4,904,046 4 Россия 1,563,976 +16,202 26,935 1,171,301 5 Франция 1,198,695 +33,417 35,541 112,716