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Аргументы Недели В мире 13+

В США заразились уже больше 9 миллионов человек

, 12:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США заразились уже больше 9 миллионов человек
главный эксперт США по коронавирусу Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах уже превысило отметку в 9 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся в США теперь насчитывается 9 038 030 человек. Накануне там заразились больше 75 тысяч человек за одни сутки. После этого суточная статистика превысила столь высокий психологический предел.

Соединенные Штаты являются традиционным лидером коронавирусной статистики. На втором месте Индия. На третьем Бразилия.Россия занимает четвертую строчку. Франция на пятом месте.

Скорее всего, это временный расклад. Официальный Париж уже отмечает достаточно тревожную тенденцию. На минувшей неделе Франция установила антирекорд. За одни сутки заразились больше 50 тысяч человек.

Французские власти уже заявили, что ждут еще большего обострения обстановки. По прогнозам суточный прирост новых диагнозов там может увеличиться до 100 тысяч.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

44,285,074

+459,003

1,172,136

32,467,181

1

США

9,038,030

+75,072

232,084

5,877,964

2

Индия

7,990,322

+42,965

120,054

7,259,509

3

Бразилия

5,440,903

+29,353

157,981

4,904,046

4

Россия

1,563,976

+16,202

26,935

1,171,301

5

Франция

1,198,695

+33,417

35,541

112,716

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