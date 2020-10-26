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Франция обогнала Испанию по коронавирусу

, 10:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Франция обогнала Испанию по коронавирусу
Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Накануне во Франции заразились коронавирусом рекордные полсотни тысяч человек. Страна стремительно обогнала Испанию, в которой тоже сильная вторая волна пандемии. И по количеству заразившихся теперь приближается к России.

Теперь Франция на пятом месте. Еще позавчера ее обгоняла Испания. Но в эти дни французские медики зарегистрировали сумасшедшие темпы пандемии.

В субботу коронавирусом во Франции заразились больше 45 тысяч человек, а вчера этот показатель превысил отметку в 50 тысяч человек.

С такими темпами Франция скоро может вытеснить Россию с четвертой строчки общей коронавирусной таблицы. В нашей стране средний суточный показатель пока колеблется в пределах 15,5 — 17 тысяч заразившихся.

За всю историю пандемии в России заразились чуть больше 1,5 миллионов человек. Во Франции этот показатель уже увеличился до 1,138 млн. При нынешних темпах Франция обгонит Россию уже через полторы недели.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

43,355,163

+404,793

1,159,200

31,907,861

1

США

8,889,183

+60,889

230,510

5,772,498

2

Индия

7,909,959

+45,158

119,030

7,137,228

3

Бразилия

5,394,128

+12,904

157,163

4,835,915

4

Россия

1,513,877

+16,710

26,050

1,138,522

5

Франция

1,138,507

+52,010

34,761

110,322

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