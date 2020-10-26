Франция обогнала Испанию по коронавирусу

Накануне во Франции заразились коронавирусом рекордные полсотни тысяч человек. Страна стремительно обогнала Испанию, в которой тоже сильная вторая волна пандемии. И по количеству заразившихся теперь приближается к России.
Теперь Франция на пятом месте. Еще позавчера ее обгоняла Испания. Но в эти дни французские медики зарегистрировали сумасшедшие темпы пандемии.
В субботу коронавирусом во Франции заразились больше 45 тысяч человек, а вчера этот показатель превысил отметку в 50 тысяч человек.
С такими темпами Франция скоро может вытеснить Россию с четвертой строчки общей коронавирусной таблицы. В нашей стране средний суточный показатель пока колеблется в пределах 15,5 — 17 тысяч заразившихся.
За всю историю пандемии в России заразились чуть больше 1,5 миллионов человек. Во Франции этот показатель уже увеличился до 1,138 млн. При нынешних темпах Франция обгонит Россию уже через полторы недели.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
43,355,163
|
+404,793
|
1,159,200
|
31,907,861
|
1
|
США
|
8,889,183
|
+60,889
|
230,510
|
5,772,498
|
2
|
Индия
|
7,909,959
|
+45,158
|
119,030
|
7,137,228
|
3
|
Бразилия
|
5,394,128
|
+12,904
|
157,163
|
4,835,915
|
4
|
Россия
|
1,513,877
|
+16,710
|
26,050
|
1,138,522
|
5
|
Франция
|
1,138,507
|
+52,010
|
34,761
|
110,322