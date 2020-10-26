Франция обогнала Испанию по коронавирусу

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26 октября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Накануне во Франции заразились коронавирусом рекордные полсотни тысяч человек. Страна стремительно обогнала Испанию, в которой тоже сильная вторая волна пандемии. И по количеству заразившихся теперь приближается к России.

Теперь Франция на пятом месте. Еще позавчера ее обгоняла Испания. Но в эти дни французские медики зарегистрировали сумасшедшие темпы пандемии.

В субботу коронавирусом во Франции заразились больше 45 тысяч человек, а вчера этот показатель превысил отметку в 50 тысяч человек.

С такими темпами Франция скоро может вытеснить Россию с четвертой строчки общей коронавирусной таблицы. В нашей стране средний суточный показатель пока колеблется в пределах 15,5 — 17 тысяч заразившихся.

За всю историю пандемии в России заразились чуть больше 1,5 миллионов человек. Во Франции этот показатель уже увеличился до 1,138 млн. При нынешних темпах Франция обгонит Россию уже через полторы недели.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 43,355,163 +404,793 1,159,200 31,907,861 1 США 8,889,183 +60,889 230,510 5,772,498 2 Индия 7,909,959 +45,158 119,030 7,137,228 3 Бразилия 5,394,128 +12,904 157,163 4,835,915 4 Россия 1,513,877 +16,710 26,050 1,138,522 5 Франция 1,138,507 +52,010 34,761 110,322