Какие страны стали лидерами второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса сместила акценты пандемии. Лидерами стали европейские страны. Таковы данные Worldometers.
Вторая волна стала вызовом для Франции и Великобритании. Французские медики в субботу диагностировали больше 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Великобритании этот показатель превысил отметку в 23 тысячи.
Акценты второй волны сместились в сторону Европы. Еще летом в упомянутых странах средний показатель суточных диагнозов колебался в пределах одной тысячи.
Ситуация обострилась в Италии, Бельгии, Польше, Чехии. В России эпидемиологическая обстановка тоже усилилась. Но наша страна на 8 месте по количеству новых диагнозов, установленных за сутки.
|
#
|
Страна
|
Заразились за сутки
|
1
|
США
|
+79,449
|
2
|
Индия
|
+50,224
|
3
|
Франция
|
+45,422
|
4
|
Бразилия
|
+25,574
|
5
|
Великобритания
|
+23,012
|
6
|
Италия
|
+19,644
|
7
|
Бельгия
|
+17,568
|
8
|
Россия
|
+16,521
|
9
|
Польша
|
+13,628
|
10
|
Чехия
|
+12,474