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Какие страны стали лидерами второй волны коронавируса

, 10:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Какие страны стали лидерами второй волны коронавируса
фото: pixabay.com

Вторая волна коронавируса сместила акценты пандемии. Лидерами стали европейские страны. Таковы данные Worldometers.

Вторая волна стала вызовом для Франции и Великобритании. Французские медики в субботу диагностировали больше 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Великобритании этот показатель превысил отметку в 23 тысячи.

Акценты второй волны сместились в сторону Европы. Еще летом в упомянутых странах средний показатель суточных диагнозов колебался в пределах одной тысячи.

Ситуация обострилась в Италии, Бельгии, Польше, Чехии. В России эпидемиологическая обстановка тоже усилилась. Но наша страна на 8 месте по количеству новых диагнозов, установленных за сутки.

#

Страна

Заразились за сутки

1

США

+79,449

2

Индия

+50,224

3

Франция

+45,422

4

Бразилия

+25,574

5

Великобритания

+23,012

6

Италия

+19,644

7

Бельгия

+17,568

8

Россия

+16,521

9

Польша

+13,628

10

Чехия

+12,474

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