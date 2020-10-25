Какие страны стали лидерами второй волны коронавируса

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25 октября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Вторая волна коронавируса сместила акценты пандемии. Лидерами стали европейские страны. Таковы данные Worldometers.

Вторая волна стала вызовом для Франции и Великобритании. Французские медики в субботу диагностировали больше 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Великобритании этот показатель превысил отметку в 23 тысячи.

Акценты второй волны сместились в сторону Европы. Еще летом в упомянутых странах средний показатель суточных диагнозов колебался в пределах одной тысячи.

Ситуация обострилась в Италии, Бельгии, Польше, Чехии. В России эпидемиологическая обстановка тоже усилилась. Но наша страна на 8 месте по количеству новых диагнозов, установленных за сутки.

# Страна Заразились за сутки 1 США +79,449 2 Индия +50,224 3 Франция +45,422 4 Бразилия +25,574 5 Великобритания +23,012 6 Италия +19,644 7 Бельгия +17,568 8 Россия +16,521 9 Польша +13,628 10 Чехия +12,474