Во Франции спрогнозировали 100 тысяч заражающихся в день

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26 октября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Вторая волна для Франции может стать колоссальным вызовом. Эксперты говорят, что скоро в стране могут начать заражаться по 100 000 человек в сутки.

С тревожными прогнозами выступил профессор Жан-Франсуа Дельфраасси. Он возглавляет научный совет, который консультирует правительство по вопросам пандемии.

«Предположительно, в день происходит более 50 000 случаев заболевания» — заявил главный французский эксперт по коронавирусу: «По нашим оценкам, в научном комитете мы находимся в районе 100 000 случаев заболевания в сутки».

Накануне во Франции заразились 52 010 человек. Этот показатель был выше только в Соединенных Штатах. Но эта страна уже традиционный лидер пандемии.

Позавчера Франция обогнала Испанию по количеству заразившихся коронавирусом. При нынешних темпах она обгонит Россию уже через полторы недели. Если вторая волна там усилится, то это произойдет раньше.