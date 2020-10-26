Во Франции спрогнозировали 100 тысяч заражающихся в день
26 октября 2020, 13:16[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Вторая волна для Франции может стать колоссальным вызовом. Эксперты говорят, что скоро в стране могут начать заражаться по 100 000 человек в сутки.
С тревожными прогнозами выступил профессор Жан-Франсуа Дельфраасси. Он возглавляет научный совет, который консультирует правительство по вопросам пандемии.
«Предположительно, в день происходит более 50 000 случаев заболевания» — заявил главный французский эксперт по коронавирусу: «По нашим оценкам, в научном комитете мы находимся в районе 100 000 случаев заболевания в сутки».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.