Власти Франции намекнули на трудные covid-решения

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27 октября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Франция должна быть готова к «трудным решениям». Они понадобятся для введения новых мер борьбы с пандемией. С таким предупреждением выступил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин.

Французские власти рассматривают возможность ужесточения мер по борьбе с коронавирусом. Там уже введен ряд ограничений. Они и без того одни из самых строгих в Европе. Поэтому слова министра внутренних дел выглядят чрезвычайно тревожными.

«Мы должны ожидать трудных решений», — сказал Жеральд Дарманин.

Заявление появилось накануне заседания кабинета министров. На нем будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране. Она крайне тяжелая.

Вторая волна коронавируса для Франции стала настоящим цунами. В воскресенье французские врачи диагностировали больше 50 тысяч случаев заболевания. Сейчас в Париже звучат прогнозы. Власти ожидают увеличение суточных приростов до 100 тысяч.

Сейчас во Франции уже введен комендантский час в Париже и в других крупных городах. Накануне заседания кабмина источники в правительстве Франции рассказали, что планируется ввести более раннее время запрета выхода на улицу. Кроме того, власти намерены ввести режим карантина на выходных. Разрешить планируют только необходимые поездки. Помимо этого, возможно закрытие магазинов, в которых не продаются товары первой необходимости.