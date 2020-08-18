Трамп перепутал протестующих с террористами

18 августа 2020, 22:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме не расслышал вопрос про протесты в Белоруссии и переспросил про террористов. Американского лидера спросили, как он относится к происходящему в республике.
«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» - уточнил Трамп у корреспондента.
Однако, когда президенту объяснили, о чем идет речь, он перевел тему на «важность демократии».
«Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время», - пояснил он.
После чего Трамп заговорил о массовых беспорядках в Портланде.
Ранее Трамп изъявил желание обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.