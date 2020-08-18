Трамп перепутал протестующих с террористами

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18 августа 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дональд Трамп, Liu Jie/ XinHua /globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме не расслышал вопрос про протесты в Белоруссии и переспросил про террористов. Американского лидера спросили, как он относится к происходящему в республике.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» - уточнил Трамп у корреспондента.

Однако, когда президенту объяснили, о чем идет речь, он перевел тему на «важность демократии».

«Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время», - пояснил он.

После чего Трамп заговорил о массовых беспорядках в Портланде.

Ранее Трамп изъявил желание обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию.