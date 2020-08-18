Оппозиция прокомментировала обвинения Александра Лукашенко в попытке захвата власти

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18 августа 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

протесты, Минск, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Как заявила Ковалькова сегодня журналистам, действия совета основаны на Конституции Республики Беларусь, никаких призывов к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок он совершать не собирается.

Юрист штаба Светланы Тихановской Максим Знак заявил, что Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей. Он рассказал, что основной состав совета будут составлять 70 человек, в президиум будут выбраны семь. Ими станут представители разных социальных групп: партий, заводов, "групп, которые мало представлены в политике".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.