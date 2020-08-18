Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко о создании совета оппозиции: «это попытка захвата власти»

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Лукашенко о создании совета оппозиции: «это попытка захвата власти»
протесты, Белоруссия, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

В отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, пообещал Лукашенко. Он считает, что оппозиция хочет "убаюкать власть" и силовые структуры уверениями в том, что они мирные и хорошие."Это ширма", - сказал Лукашенко.

Создание "некого оппозиционного штаба" он расценивает "однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Лукашенко предупредил о многих имеющихся законных мерах для того, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

Ранее представитель штаба объединенной оппозиции Ольга Ковалькова утром во вторник, 18 августа, заявила, что до конца сегодняшнего дня планируется завершить формирование Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко.

НС

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью