Оппозиция в Белоруссии намерена сегодня завершить формирование Координационного совета
18 августа 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Представитель штаба объединенной оппозиции утром во вторник, 18 августа, заявила, что до конца сегодняшнего дня планируется завершить формирование Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.
Доверенное лицо экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что в Координационный совет войдут в общей сложности 70 человек.
Подчеркивается, что к настоящему моменту поступивших заявок насчитывается несколько сотен. Ковалькова заявила, что ранее были названы имена некоторых граждан, вошедших в совет. Оставшиеся места, по ее утверждению, также займут авторитетные люди.
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