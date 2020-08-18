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Оппозиция в Белоруссии намерена сегодня завершить формирование Координационного совета

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Оппозиция в Белоруссии намерена сегодня завершить формирование Координационного совета
протест в Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Представитель штаба объединенной оппозиции утром во вторник, 18 августа, заявила, что до конца сегодняшнего дня планируется завершить формирование Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.

Доверенное лицо экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что в Координационный совет войдут в общей сложности 70 человек.

Подчеркивается, что к настоящему моменту поступивших заявок насчитывается несколько сотен. Ковалькова заявила, что ранее были названы имена некоторых граждан, вошедших в совет. Оставшиеся места, по ее утверждению, также займут авторитетные люди.

ЕТ

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