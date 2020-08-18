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Дипломатический источник: данные об отставке главы МИД Белоруссии не соответствуют действительности

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дипломатический источник: данные об отставке главы МИД Белоруссии не соответствуют действительности
флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Дипломатический источник утром во вторник, 18 августа, заявил, что появившаяся ранее информация об отставке главы Министерства иностранных дел Белоруссии Владимира Макея не соответствует действительности.

По словам осведомленного источника, министр иностранных дел республики Владимир Макей в настоящий момент находится на своем рабочем месте и занимается делами. Инсайдер также назвал данные об отставке дипломата фейком.

Напомним, накануне в некоторых социальных сетях появилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке в связи с реакцией ряда западных стран на ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов.

ЕТ

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