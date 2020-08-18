Посол Белоруссии в Словакии, поддержавший протестующих белорусов, подал заявление об отставке

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18 августа 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Лещеня, slovakia.mfa.gov.by

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший протестующих против результатов президентских выборов белорусов, подал заявление об отставке.

О решении белорусского дипломата сообщило издание tut.by. Лещеня подтвердил журналистам, что "действительно подал заявление об отставке". Он объяснил: "Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику".

По словам Лещени, "МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки". В белорусском МИД Белоруссии информировали, что решение об отставке посла принимается назначившим его лицом, то есть президентом. Добровольную отставку дипломатов также рассматривает президент, который подписывает указ. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

16 августа посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан".