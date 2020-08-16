Посол Белоруссии в Словакии обратился к протестующим с поддержкой

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16 августа 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил, что единственным источником власти в стране является народ. Он выступил в поддержку протестующих и раскритиковал действия силовиков.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны … ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране», - высказал он в видеообращении, которое выложено в ночь на воскресенье на YouTube.

Лещеня отметил, что узнал на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах». Дипломат выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями». Он, как уроженец города Жодино, поддержал рабочих «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок».

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», - заключил он.

Ранее появилась информация о возможном побеге президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию в случае «свержения».