Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»
16 августа 2020, 08:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».
В источнике говорится, что Белоруссия уже не подконтрольна Лукашенко, а в его власти остались только силовики. Однако и они могут перестать выполнять приказы действующего президента, отметили эксперты Bloomberg. При этом Москва допускает уход Лукашенко со своего поста, но также не исключает, что жесткое подавление беспорядков позволит ему на какое-то время удерживать власть, пишет автор. Кроме того, российская сторона пока не собирается оказывать военную поддержку Минску, пояснил он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Лукашенко «проиграл» страну.
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