Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по оказанию помощи при первом же запросе об обеспечении безопасности Белоруссии

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15 августа 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

А. Лукашенко, совещание, фото: belarus.by

Александр Лукашенко в субботу на совещании в Центре стратегического управления в белорусском Минобороны заявил о договоренности с российским президентом Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе республики окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

По данным БЕЛТА, Лукашенко сослался на договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Глава Белоруссии пояснил, что если речь идет о военной составляющей, эти моменты подходят под этот договор.

На совещании в Минобороны президент Белоруссии поделился, какой у него был разговор ранее сегодня с президентом России - длительный, обстоятельный разговор о ситуации в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, "Путин абсолютно посвящен в то, что происходит".

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - цитирует Лукашенко белорусское агентство.

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