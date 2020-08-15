В Белоруссии призывают граждан на митинг солидарности с государственным курсом

Аргументы Недели → В мире 13+

15 августа 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Белая русь

фото из соцсети

В Белоруссии общественность призывает граждан на митинг солидарности с государственным курсом. Одно из крупнейших общественных объединений республики «Белая Русь», которое финансируется из госбюджета, опубликовало призыв придти в воскресенье, 16 августа, в 12:00 в Минске к Дому правительства на митинг солидарности.

«Друзья! Завтра в 12.00 на столичной площади Независимости (у Дома Правительства) пройдёт митинг Солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс.

Хватит молчать! На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь!» - говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсети Вконтакте.

Протесты начались в разных белорусских городах после выборов президента.

Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило.