Россия объявила в розыск претендента в президенты Белоруссии Цепкало и создателя Nexta Путило

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15 августа 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Степан Путило, фото из соцсети

Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило. В базе данных МВД РФ указано, что Цепкало и Путило разыскиваются "по статье уголовного кодекса".

Про 22-летнего Степана Путило известно, что несколько лет назад молодой человек переехал из Белоруссии в Польшу и там живет в Варшаве.

Nexta — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там пишут про протесты после президентских выборов, также призывают к несанкционированным акциям.

Валерий Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Политик подтвердил РИА Новости, что против него возбуждено дело и назвал обвинения "чушью".

Несанкционированные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео призвал белорусские власти начать диалог с белорусским обществом.