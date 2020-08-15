Помпео: США ведут переговоры с европейскими лидерами по ситуации в Белоруссии
15 августа 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Помпео в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем вновь заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были свободными и справедливыми», - передает ТАСС.
Госсекретарь Соединенных Штатов напомнил, что после выборов президента Беларуси, в последние дни, США ведут активные переговоры с европейскими лидерами, чтобы поддержать белорусский народ.
Помпео отметил, что власти США поддерживают освобождение участников акций протеста в Белоруссии, но считают эти действия недостаточными.
Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее в Минске граждан.
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