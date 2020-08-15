Зеленский высказал мнение о решении белорусских властей по передаче России 32 задержанных граждан
15 августа 2020, 15:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее в Минске граждан. В Минске в конце июля были задержаны 33 человека, один из них - гражданин РФ и Беларуси.
14 августа 32 россиян передали Москве, имеющий два гражданства остался в Белоруссии.
На взгляд Зеленского, "это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях...". "Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией", — украинский президент в Telegram. Как передаёт RT, Зеленский заявил, что последствия такого решения "будут трагическими".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее назвал решение Белоруссии о передаче задержанных россиян Москве "недружественным шагом".
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