Жириновский заявил, что Лукашенко «проиграл» страну

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10 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, сайт kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками минувшей ночью в Белоруссии. Он назвал «дикостью» и «позором» действия Александра Лукашенко накануне выборов.

«Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах – всю страну», - высказал он.

Жириновский считает, что «не прошла в Белоруссии ни диктатура пролетариата, ни диктатура КПСС, ни диктатура Лукашенко». По его словам, в стране наступил конец большевистскому режиму, благодаря народу, который смог сказать «жесткое нет диктатуре».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Белоруссии и жителям страны.