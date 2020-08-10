Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии
10 августа 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в понедельник, 10 августа, в рамках посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал первое заявление после выборов.
По словам Александра Лукашенко, которые он произнес во время своей рабочей поездки, "политика одна должна быть – люди".
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий белорусский лидер набрал 80,23% голосов избирателей – за Лукашенко проголосовали 4 миллиона 652 тысячи граждан страны.
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