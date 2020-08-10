Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии

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10 августа 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в понедельник, 10 августа, в рамках посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал первое заявление после выборов.

По словам Александра Лукашенко, которые он произнес во время своей рабочей поездки, "политика одна должна быть – люди".

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 9 августа. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий белорусский лидер набрал 80,23% голосов избирателей – за Лукашенко проголосовали 4 миллиона 652 тысячи граждан страны.