По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

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10 августа 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром в понедельник, 10 августа, стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

Соответствующую информацию предоставила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. В рамках брифинга, который состоялся ранее сегодня, она уточнила, что за Александра Лукашенко в рамках выборов свои голоса отдали 4 миллиона 652 тысячи граждан страны.

В общей сложности в голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка, согласно последним данным, составила 84,23%.