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Ночью в центре Минска высадились военные

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ночью в центре Минска высадились военные
активисты в Белоруссии, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Минувшей ночью в центре столицы Белоруссии Минске высадили большое количество военнослужащих. Они направились на проспект Машерова, где проходили акции протеста против результатов президентских выборов.

Согласно предварительной информации, на Сторожовскую улицу прибыло примерно 20 грузовиков с военными. Позже сообщалось, что им удалось вытеснить протестующих с проспекта при помощи светошумовых гранат. Милиция с громкоговорителями призывала граждан разойтись.

Уточняется также, что в Минске слышны звуки вертолетов. В разных районах столицы Белоруссии продолжаются несанкционированные акции.

Напомним, протесты начались после обнародования результатов голосования на выборах президента страны, где с большим отрывом лидирует действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

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