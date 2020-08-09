Стали известны предварительные данные exit poll по выборам президента Белоруссии

В ЦИК Белоруссии объявили первые результаты выборов президента республики. Согласно предварительным данным, лидер голосования вышел вперед с огромным отрывом.

Согласно имеющимся данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7 процентов голосов. Следом идет Светлана Тихановская с результатом в 6,8 процентов. Далее расположились Анна Канопацкая (2,3 процента), Андрей Дмитриев (1,1 процента) и Сергей Черчень (0,9 процента). Избирательные участки закрылись в 20:00. Согласно состоянию на 18:00, явка составила 79,01 процента избирателей.

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