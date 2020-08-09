Как белорусы реально воспринимают выборы

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9 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Александр Лукашенко на фото globallookpress.com/ Виктор Лисицын

Жители Белоруссии не понимают ажиотажа, которой появился вокруг нынешних президентских выборов. Они с удивлением узнают, что рассказывает про них зарубежная пресса. Описание происходящего на выборах они воспринимают с возмущением.

Над кандидатами они откровенно смеются. Жители Белоруссии удивлены тем, кто представлен на выборах. На фоне абсолютного политического тяжеловеса Александра Лукашенко, его оппоненты выглядят смешными.

«А ты сам посмотри кто вышел против Лукашенко», — поясняет один из жителей Белоруссии корреспонденту АН: «Какая-то учительница, депутатша, общественник и один не пойми кто».

В канун выборов на Западе начали раскачивать фигуру Светланы Тихановской. После медийной «прокачки» Европа наверняка бы проголосовала за нее. Тихановскую называют реальным противовесом Лукашенко. Утверждается, что она в Белоруссии имеет большую популярность.

Жители Белоруссии про Тихановскую узнали, как раз накануне выборов. Ее они и называют учительницей. Своих оппозиционеров они знают в лицо. Те часто мелькают последние годы с различными митингами.

Проблема эти самых, «настоящих», оппозиционеров в Белоруссии в том, что жители узнают их в лицо, когда тех появляются на youtube-роликах, но не помнят по имени. Всех оппозиционеров белорусы чаще всего называют по имени «ну, этот». А потом рассказывают какую-нибудь смешную историю, как оппозиционер пытался организовать митинг, пришли несколько сот человек. Но потом всю эту оппозицию разогнали минчане.

«Они один раз придумали хитрый ход», — рассказывает еще один житель Белоруссии: «Решили провести митинг в Минске. Так как народ к ним не приходит. Тогда они подгадали время, когда люди идут с работы. Ну и попытались пройти толпой. Люди сначала попросили их вежливо, чтобы они не мешали идти по тротуару и шли митинговать где-нибудь в другом месте. А потом просто взяли и вытолкали их в подворотни».

В западной прессе утверждают, что в Белоруссии от Лукашенко устали. Белорусы с этим не согласно. Делают оговорки, что есть утомление от того, что один и тот же человек у власти долгое время. Но это не повод, чтобы голосовать против него.

«Вот, смотри, я тракторист», — признался корреспонденту АН третий житель Белоруссии: «У меня по зарплате меньше тысячи не выходит. В пересчете на ваши это 30 тысяч. У вас в колхозе тракторист получает 30 тысяч? А я получаю».

Разговор происходил на рынке. И тракторист только что покрывал экономическую политику Лукашенко трехэтажным матом. Вопросу за кого он будет голосовать тракторист удивился: «За Лукашенко, конечно же. А за кого еще?»

Президента Белоруссии тут любят, называют «батькой». Даже на рынках его не критикуют, а скорее ругают. Ругают, как близкого человека. Никаких реальных оппонентов у Александра Лукашенко в Белоруссии нет.

Лозунги оппозиции про необходимость перемен, тракторист из Белоруссии поднял на смех. Он опять напомнил про 30 тысяч рублей зарплаты. Перемены означают, что вместо этих 30 тысяч он будет получать не больше десяти. А ему это совершенно не нужно. Ведь перемены не означают, что жизнь наладится. Это означает, что она просто переменится. А все изменения, как правило, бывают в худшую сторону.