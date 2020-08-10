Зеленский прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии

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10 августа 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Белоруссии с призывом придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и в полном объеме обеспечить народу его права, а местных жителей максимально отказаться от уличного насилия.

«Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия … Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», - пояснил он.

Зеленский отметил, что взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость республики и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае страну ждут «очень горькие последствия», высказал президент. Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия - ближайший сосед Украины, и им небезразлично, что будет с их «друзьями» в дальнейшем.

Ранее СМИ опубликовали видео, на кадрах которых силовики разгоняют митингующих стрельбой и светошумовыми гранатами.

При этом в Белоруссии возбудили уголовное дела против протестующих.