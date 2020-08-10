В Белоруссии возбудили дела против участников массовых беспорядков

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10 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: протесты в Минске, Instagram

Глава СК Республики Беларусь Иван Носкевич сообщил, что против протестующих в стране возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. По его словам, фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Носкевич отметил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали сотрудники правоохранительных органов. Он добавил, что протестующие использовали контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме того, многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения, уточнил руководитель ведомства.

«Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя», - обратился он гражданам. Носкевич считает, что заинтересованные в массовых протестах люди используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей.

Ранее СМИ опубликовали видео, на кадрах которых силовики разгоняют митингующих стрельбой и светошумовыми гранатами.