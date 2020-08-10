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Стрельба по протестующим в центре Минска попала на видео

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Стрельба по протестующим в центре Минска попала на видео
фото: Минск, pixabay.com

СМИ опубликовали видеозаписи, на кадрах которых запечатлена стрельба сотрудников правоохранительных органов по протестующим в Минске. Отмечается, что полицейские разгоняли людей, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На опубликованных в Интернете кадрах можно заметить вспышки от стрельбы и применения светошумовых гранат. Кроме того, в результате столкновения люди получили ранения, на одном из видео можно заметить, как мужчина лежит на траве, а медик оказывает ему помощь.

Очередная волна протестов началась в центре Минска в воскресенье, 9 августа, из-за недовольства предварительными результатами выборов. 81,35% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко.

БА

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