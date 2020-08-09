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В Минске и Витебске начались задержания

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минске и Витебске начались задержания
Задержание. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Victor Lisitsyn

В Витебске правоохранители начали задерживать людей, собравшихся на площади Ленина в центре города. Отмечается, что в областном центре протестных мероприятий не было. Также людей начали задерживать и в Минске.

В Витебске въезды в ближайшие к площади дворы перекрыты машинами ГАИ, людей призывают не скапливаться на площади Ленина.

Согласно словам очевидцев, в столице Белоруссии задержания проводятся точечно, часть проспекта Независимости перекрыта для пешеходов. Прохожим не позволяют пройти по огороженному участку, всех желающих его покинуть выпускают беспрепятственно. Также в Минске возле Музея Великой Отечественной войны милиция забрала мужчину, находившегося на перекрестке.

Сотрудники правоохранительных органов происходящее не комментируют.

АБ

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