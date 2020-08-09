В Минске и Витебске начались задержания

9 августа 2020, 21:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Витебске правоохранители начали задерживать людей, собравшихся на площади Ленина в центре города. Отмечается, что в областном центре протестных мероприятий не было. Также людей начали задерживать и в Минске.
В Витебске въезды в ближайшие к площади дворы перекрыты машинами ГАИ, людей призывают не скапливаться на площади Ленина.
Согласно словам очевидцев, в столице Белоруссии задержания проводятся точечно, часть проспекта Независимости перекрыта для пешеходов. Прохожим не позволяют пройти по огороженному участку, всех желающих его покинуть выпускают беспрепятственно. Также в Минске возле Музея Великой Отечественной войны милиция забрала мужчину, находившегося на перекрестке.
Сотрудники правоохранительных органов происходящее не комментируют.
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