В Минске милиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих

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9 августа 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Белорусь

Протесты в Минске. Фото: соцсети

В центре Минска сотрудники милиции применили против протестующих светошумовые гранаты, известно о нескольких раненых. Несогласные с итогами выборов президента собираются в белорусской столице на проспекте Победителей.

Очевидцы уверяют, что видели, как сотрудники правоохранительных органов применяли перцовые баллончики, дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди протестующих замечены люди в крови, у одного мужчины перевязана голова.

Ранее сообщалось, что люди начали собираться не только в Минске, но и в Витебске на площади Ленина.