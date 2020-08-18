В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко
18 августа 2020, 16:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Эхо Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Ковалькова отметила, что в республике должен действовать принцип равной ответственности всех граждан перед законом, независимо от должности, которую занимает или когда-то занимал человек. Так Ковалькова ответила на вопрос, сможет ли Александр Лукашенко в случае ухода рассчитывать на неприкосновенность.
Сейчас по закону Белоруссии глава республики обладает неприкосновенностью.
Тихановская сейчас находится в Литве. Как сообщила Ковалькова, в скором времени она вернётся в Белоруссию.
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