В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

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18 августа 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Ковалькова отметила, что в республике должен действовать принцип равной ответственности всех граждан перед законом, независимо от должности, которую занимает или когда-то занимал человек. Так Ковалькова ответила на вопрос, сможет ли Александр Лукашенко в случае ухода рассчитывать на неприкосновенность.

Сейчас по закону Белоруссии глава республики обладает неприкосновенностью.

Тихановская сейчас находится в Литве. Как сообщила Ковалькова, в скором времени она вернётся в Белоруссию.