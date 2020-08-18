Тихановская в день рождения супруга записала новое обращение

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18 августа 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Светлана Тихановская, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Кандидат на пост президента Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская записала новое видеообращение. В ролике женщина поздравила с днем рождения своего супруга, который находится в СИЗО.

Светлана Тихановская отметила, что ее муж Сергей хочет, чтобы она передала людям его слова: он и другие политзаключенные сидят, однако не хотят, чтобы сидел кто-то еще. По словам женщины, ее супруг призывает граждан Белоруссии сделать все, чтобы "жить в стране для жизни".

Политик уточнила, что Сергей Тихановский обвиняется в преступлении, которого он не совершал.