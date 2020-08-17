Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

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17 августа 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Светлана Тихановская, Facebook

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская готова стать национальным лидером. Об этом она заявила в своём видеообращении в понедельник, 17 августа.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», - пояснила она.

Тихановская дала обещание «принять» искренне раскаявшихся сторонников властей. По ее словам, именами погибших в ходе массовых беспорядков назовут улицы в Белоруссии. Кроме того, она считает, что мировое сообщество с «восхищением» наблюдает за ситуацией в стране.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции после выборов президента, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.