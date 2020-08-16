В Минске на акцию протеста собрались примерно 200 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Минск 16 августа. фото из соцсети

На митинге против белорусского президента Александра Лукашенко в Минске в воскресенье, 16 августа, через неделю после президентский выборов, собрались около 200 тысяч человек.

Белорусский портал Tut.by сообщает, что протестующие собрались у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей. Они скандируют: "Уходи!", "Лукашенко в автозак!".

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова прибыла в воскресенье к стеле "Минск - город-герой". "Это грандиозно! Белорусский народ - невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов", - цитирует ее ТАСС. На вопрос о том, что намерена далее предпринять оппозиция, с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: "Он нам уже не оппонент".

Митинги против Лукашенко сегодня проходят и в других городах Белоруссии: в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле.

Ранее несколько тысяч человек собирались на митинге в поддержку Лукашенко. Он, выступая сегодня на митинге в свою поддержку в Минске, сказал, что Латвия, Литва, Польша и даже "родная Украина" приказывают Белоруссии провести новые выборы. "Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - пояснил он отказ от повторных выборов.