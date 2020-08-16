Лукашенко отверг проведение повторных выборов и заявил, что при таком исходе «страна погибнет»
16 августа 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 16 августа, отверг проведение повторных президентских выборов в республике. По его мнению, в этом случае страна погибнет как государство.
Лукашенко, выступая сегодня на митинге в свою поддержку в Минске, заметил, что Латвия, Литва, Польша и даже "родная Украина" приказывают Белоруссии провести новые выборы. Политик подчеркнул, что если республика пойдет у них на поводу, то "сорвется в штопор" и никогда не сможет стабилизироваться.
"Мы погибнем как государство, как народ, как нация", – заключил белорусский лидер.
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