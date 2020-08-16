Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор и обсудили ситуацию в Белоруссии

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16 августа 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

В воскресенье, 16 августа, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.

В сообщении уточняется, что Путин и Лукашенко продолжили обсуждение ситуации, которая сложилась в Белоруссии после состоявшихся в прошлое воскресенье президентских выборов, в частности, с учетом оказываемого на страну давления извне.

Российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в разрешении сложившихся в республики проблем на базе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, при необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности.