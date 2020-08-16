Президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске
16 августа 2020, 13:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: tut.by
Кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске, где проходит акция поддержки в его честь. Об организации митинга сообщила «Белая Русь» в субботу, 15 августа.
При этом на площадь Независимости привезли тракторы и военную технику.
Кроме того, группа оппозиционно настроенных граждан днем в воскресенье направилась от станции метро «Малиновка» в центр Минска. Отмечается, что в 14.00 около Дома правительства запланирован «Национальный марш «За свободу». Митинг в поддержку Лукашенко начался в 12.00 на этой же площадке.
Ранее очевидцы заметили колонны автобусов, которые едут из разных городов Белоруссии в сторону Минска. В центр города стянули ОМОН.
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