Очевидцы сообщают о колоннах автобусов при въезде в Минск

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: автобус, pixabay.com

Очевидцы сообщили, что заметили колонны автобусов, которые едут из разных городов Белоруссии в сторону Минска. Отмечается, что они везут сторонников президента Александра Лукашенко на митинг в его поддержку.

На опубликованном в Интернете видеоролике можно заметить, как по трассе едет большая колонна из однотипных автобусов. На другой записи транспортные средства стоят в городе, передает Телеграм-канал «Подъем».

Кроме того, местные жители рассказали, что вечером 15 августа массово обзванивали бюджетников и, угрожая увольнением, просили принять участие в митинге, пишет портал Tut.by.

Ранее сообщалось, что акция пройдет на площади Независимости. Ее оцепили, а движение транспорта в данном районе ограничили. В центр Минска стянули ОМОН.