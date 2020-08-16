Очевидцы сообщают о колоннах автобусов при въезде в Минск
16 августа 2020, 12:34[ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы сообщили, что заметили колонны автобусов, которые едут из разных городов Белоруссии в сторону Минска. Отмечается, что они везут сторонников президента Александра Лукашенко на митинг в его поддержку.
На опубликованном в Интернете видеоролике можно заметить, как по трассе едет большая колонна из однотипных автобусов. На другой записи транспортные средства стоят в городе, передает Телеграм-канал «Подъем».
Кроме того, местные жители рассказали, что вечером 15 августа массово обзванивали бюджетников и, угрожая увольнением, просили принять участие в митинге, пишет портал Tut.by.
Ранее сообщалось, что акция пройдет на площади Независимости. Ее оцепили, а движение транспорта в данном районе ограничили. В центр Минска стянули ОМОН.
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