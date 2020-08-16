Площадь Независимости в Минске оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко
16 августа 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Площадь Независимости в Минске, где в 12:00 (совпадает с московским) ожидается митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцепили, движение транспорта в данном районе ограничили.
Известно, что ближайшая к площади станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Постояльцы расположенной в этом районе гостиницы сообщили, что их попросили не открывать окна. Неподалеку дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись неделю назад. Согласно окончательным данным, победу на них с результатом 80,1% голосов одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Сразу после подведения первых итогов голосования по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
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