Площадь Независимости в Минске оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко

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16 августа 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/Global Look Press

Площадь Независимости в Минске, где в 12:00 (совпадает с московским) ожидается митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцепили, движение транспорта в данном районе ограничили.

Известно, что ближайшая к площади станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Постояльцы расположенной в этом районе гостиницы сообщили, что их попросили не открывать окна. Неподалеку дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись неделю назад. Согласно окончательным данным, победу на них с результатом 80,1% голосов одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Сразу после подведения первых итогов голосования по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.